Furto d' arte milionario a Parma | rubati un Renoir un Matisse e un Cezanne

Nella regione di Parma, la Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo è stata teatro di un furto che ha portato via opere di grande valore. Tra i quadri trafugati si trovano un dipinto di Renoir, uno di Matisse e un Cezanne. L'evento è avvenuto nei giorni scorsi e sta attirando l'attenzione delle forze dell'ordine.

AGI - Un furto di ingente valore ha colpito nei giorni scorsi la Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo. Secondo quanto riferito dalla TgR Rai Emilia-Romagna, ignoti si sono introdotti nell’edificio asportando opere d'arte dal valore stimato di diversi milioni di euro. Inizialmente le segnalazioni riguardavano esclusivamente il quadro " Les Poissons ", un olio su tela del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir risalente al 1917 circa. Tuttavia, i successivi rilievi effettuati all'interno della villa-museo hanno rivelato un bilancio ben più grave: a distanza di poche ore dall'accertamento del primo ammanco, è stata confermata la sparizione di altri due capolavori. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Furto d'arte milionario a Parma: rubati un Renoir, un Matisse e un Cezanne Articoli correlati Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani RoccaIn provincia di Parma, a Mamiano di Traversetolo, è stato rubato il quadro ‘Les Poissons‘ di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca. Leggi anche: Rubati un Renoir, un Cezanne e un Matisse dalla Fondazione Magnani Rocca: il maxi furto nel Parmense Tutti gli aggiornamenti su Furto d'arte milionario a Parma rubati... Discussioni sull' argomento Ritrovato il patrimonio rubato a Ursula Andress, beni e opere d’arte per 20 milioni; Venticano, colpo milionario nella fabbrica aerospaziale. I sospetti: guidati da una talpa; Ursula Andress, truffa da 20 milioni all’attrice, i soldi riciclati in Toscana; Leyla sbanca Chi vuol essere milionario, vincita record per la ricercatrice disoccupata. Gerry Scotti: Meritavi il milione. Furto alla Fondazione Magnani Rocca nel Parmense, rubato il dipinto “Les Poissons” del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir. Sottratti anche un Cézanne e un Matisse, i quadri valgono diversi milioni di euro - facebook.com facebook #salento, #furto nel salone da parrucchiere di notte: ladro a volto scoperto e ferito nello scasso. Video x.com