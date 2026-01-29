Apre ufficialmente la nuova Casa di comunità | arriva anche lo psicologo e il punto prelievi

È stata inaugurata ufficialmente la nuova Casa di comunità, un servizio pensato per avvicinare i cittadini alle cure di base. Ora ci sono anche uno psicologo e un punto prelievi, per aiutare le persone a ricevere assistenza senza dover sempre andare in ospedale o in pronto soccorso. L’obiettivo è rendere le cure più semplici e più vicine alle case di chi ne ha bisogno.

Nascono con l'obiettivo di integrare l'assistenza sanitaria di base offrendo cure di prossimità continue, riducendo così gli ingressi in ospedale e al pronto soccorso. Sono le Case di comunità (Cdc) volute dalla riforma Moratti, con la Legge 22 del 2021. A Lentate, la Casa di comunità era stata inaugurata nel 2023, con l'avvio dei primi servizi. Quest'oggi, giovedì 29 gennaio, alla presenza della prima cittadina Laura Ferrari e dei vertici di Asst è stata ufficializzata la chiusura definitiva dei lavori della struttura: un risultato raggiunto in anticipo rispetto alla data di scadenza del 31 marzo, fissata da Regione.

