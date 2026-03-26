Al via la fase due di Pulsar con un tour in sei città italiane | si parte da Milano

È iniziata la fase due di Pulsar con un tour che toccherà sei città italiane, partendo da Milano. Dopo l’evento di apertura svoltosi all’Ara Pacis di Roma il 10 marzo, Open, il giornale fondato da Enrico Mentana, ha avviato le attività operative legate al progetto. La manifestazione proseguirà nelle altre città previste nel calendario.

Dopo il grande successo dell’evento di apertura all ‘Ara Pacis di Roma il 10 marzo, Open, il giornale fondato da Enrico Mentana, lancia la fase operativa di Pulsar. Si tratta di un’iniziativa itinerante dedicata alla promozione delle competenze STEM (Science, Technology, Engineering, Math) tra gli studenti delle scuole superiori italiane. Il progetto, realizzato in partnership con Iliad, nasce con l’obiettivo di accompagnare i giovani nello sviluppo delle proprie attitudini e nella scelta del percorso universitario, con un’attenzione particolare a colmare il divario di genere per le studentesse. L’appuntamento di Milano. La prima tappa del tour Pulsar arriva a Milano il 30 marzo e si articola in due momenti. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Comunali, l’analisi del sondaggista Amadori: “Siamo in una nuova fase per la città. Si parte da 0-0, sorprese possibili”Milano – Alessandro Amadori, sondaggista, direttore scientifico di Yoodata e professore di Comunicazione politica alla Cattolica, manca poco più di... Qual è la città italiana dove si vive meglio al mondo? Non è Roma. Delusione per il posto basso in classifica (superata anche due città italiane)Qual è la città italiana dove si vive meglio al mondo? In classifica Roma resta nelle retrovie, dietro anche ad altre città del nostro Paese.