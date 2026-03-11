Pulsar il primo Festival STEM che riunisce istituzioni scienza e spettacolo

Pulsar è il primo festival STEM che coinvolge istituzioni, scienza e spettacolo. L’evento di lancio di “PULSAR – Festival delle STEM 2026” si è tenuto con un’ampia partecipazione, registrando il tutto esaurito. Il progetto è stato ideato da iliad e realizzato da Open, con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alle discipline scientifiche, stimolare curiosità e favorire nuove vocazioni.