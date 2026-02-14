A Bologna un pullman si scontra con un autobus 7 feriti

A Bologna, un incidente tra un pullman Flixbus e un autobus di linea Tper ha provocato sette persone ferite. L’incidente si è verificato questa mattina in via Emilia, quando i due mezzi si sono urtati frontalmente. Alcuni dei passeggeri sono rimasti leggermente feriti e sono stati portati in ospedale per controlli.

Questa mattina a Bologna, un autobus della Tper si è scontrato contro una colonna del portico in Piazza Verdi, zona universitaria.

Oggi, giovedì 15 gennaio, poco dopo le 12, un autobus Tper della linea C si è scontrato con una colonna del portico di piazza Verdi, all’incrocio con via Petroni.

