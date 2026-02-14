A Bologna un pullman si scontra con un autobus 7 feriti
A Bologna, un incidente tra un pullman Flixbus e un autobus di linea Tper ha provocato sette persone ferite. L’incidente si è verificato questa mattina in via Emilia, quando i due mezzi si sono urtati frontalmente. Alcuni dei passeggeri sono rimasti leggermente feriti e sono stati portati in ospedale per controlli.
Bologna, Scontro tra Autobus e Pullman: Sette Feriti Lievi. Un incidente stradale ha coinvolto questa mattina a Bologna un autobus di linea Tper e un pullman Flixbus, causando sette feriti di lieve entità. Lo scontro è avvenuto intorno alle 6:30 all’incrocio tra via Stalingrado e via Serlio, nel quartiere fieristico della città, e ha immediatamente generato disagi al traffico e preoccupazione tra i residenti. Dinamica dell’Incidente e Soccorsi. L’alba bolognese è stata interrotta dall’impatto tra i due mezzi di trasporto pubblico. Un autobus della linea 21, operato da Tper, e un pullman Flixbus si sono scontrati all’altezza dell’incrocio tra via Stalingrado e via Serlio, una zona particolarmente trafficata a causa della presenza del quartiere fieristico.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bologna, autobus si scontra con una colonna in piazza Verdi: la scena dell'incidente
Questa mattina a Bologna, un autobus della Tper si è scontrato contro una colonna del portico in Piazza Verdi, zona universitaria.
Autobus si scontra con una colonna in piazza Verdi
Oggi, giovedì 15 gennaio, poco dopo le 12, un autobus Tper della linea C si è scontrato con una colonna del portico di piazza Verdi, all’incrocio con via Petroni.
