Omicidio Mario Bozzoli assolto l'ex operaio | Nessun movente dubbi sull'esperimento del maiale nel forno

Oscar Maggi è stato assolto dall'accusa di aver partecipato all'omicidio di Mario Bozzoli, scomparso a Marcheno nel 2015. La decisione arriva dopo aver messo in discussione il movente e aver sollevato dubbi sull'esperimento del maiale nel forno, che aveva attirato l'attenzione durante le indagini. La sentenza si basa sulla mancanza di prove concrete e sulla mancanza di un motivo chiaro per l'ipotesi accusatoria. La vicenda resta irrisolta.

Oscar Maggi è stato assolto dall'accusa di concorso nell'omicidio di Mario Bozzoli, scomparso a Marcheno (Brescia) l'8 ottobre 2015. Il gup ha anche sollevato dubbi sull'esperimento del maiale gettato nel forno, elemento chiave nel processo che ha portato alla condanna all'ergastolo per il nipote Giacomo.