Christian Pulisic potrebbe lasciare il Milan e trasferirsi in Premier League. Secondo fonti inglesi, il giocatore avrebbe dato segnali di apertura verso un trasferimento in Inghilterra, contrariamente alle voci di rinnovo con il club rossonero. Questa notizia si aggiunge a una serie di indiscrezioni che circolano da giorni, alimentando l’incertezza sul futuro del trequartista statunitense.

In questi giorni si parla moltissimo dei possibili rinnovi in casa Milan. Tra questi anche quello di Pulisic: il giocatore al momento non sarebbe una priorità, non per il valore indiscutibile dell'attaccante, ma perché il Milan avrebbe la possibilità di attivare l'opzione fino al 2028 presente nel contratto dell'ex Chelsea. Dall'Italia si parla comunque di un possibile rinnovo nei prossimi mesi, senza particolare urgenza o pericoli. Voci completamente opposte arrivano dall'Inghilterra: secondo il sito TEAMtalk l'interesse della Premier League sarebbe crescente con Pulisic che sarebbe aperto al ritorno nel campionato inglese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Futuro Pulisic, bomba dall’Inghilterra: il giocatore avrebbe aperto alla Premier League. I dettagli

Approfondimenti su futuro pulisic

Christian Pulisic ha ricevuto un’offerta dall’Inghilterra, mentre il Milan continua a trattare il rinnovo del suo contratto.

Ultime notizie su futuro pulisic

Argomenti discussi: Calciomercato Milan bomba di Schira | Il Liverpool sta monitorando Pulisic.

Milan, dall'Inghilterra: più di un club in Premier League ha sondato l'entourage di PulisicQuale futuro per Christian Pulisic? Secondo indiscrezioni raccolte dai colleghi britannici di Team Talk, l’ipotesi di un ritorno in Premier League. tuttomercatoweb.com

Pulisic via dal Milan: annuncio improvviso dall’AmericaLa vittoria sul Bologna, seppur di ‘corto muso’, ha regalato certezze e tre punti pesantissimi per la classifica del Milan di Massimiliano Allegri. Una vittoria nel segno di Luka Modric, protagonista ... calciomercato.it

Rinnovi #Milan, quale futuro per #Pulisic e #Leao Ecco cosa filtra da Gazzetta #SempreMilan #calciomercato x.com

Milan, tra passato e futuro: parla Kaladze. Ecco le mosse di Tare nel mercato, intanto Pulisic... #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com facebook