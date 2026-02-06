Weston McKennie potrebbe presto lasciare la Juventus e approdare all’Inter. Il centrocampista americano rientra tra gli obiettivi dei nerazzurri, che stanno valutando tre diverse possibilità per il suo futuro. La trattativa è in corso e ancora non ci sono decisioni definitive, ma l’Inter sembra intenzionata a muoversi rapidamente per portarlo in rosa.

Inter News 24 Mercato Inter, McKennie rientra tra gli obiettivi nerazzurri ma il centrocampista he ben tre opzioni per il suo futuro: ecco i dettagli. Il futuro di Weston McKennie è a un bivio decisivo. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, la situazione intorno al texano si è scaldata improvvisamente nelle ultime ore. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il rinnovo con la Juventus resta un’incognita difficile da sciogliere. Sebbene i bianconeri intendano fare un ultimo tentativo, l’ostacolo principale non è tanto l’intesa sull’ingaggio, quanto i pesanti costi accessori dell’intera operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, McKennie entra in orbita nerazzurra: per il suo futuro ci sono ben tre opzioni. I dettagli

Il mercato dell'Inter per Asllani si sta delineando con due possibili prospettive.

Il mercato dell'Inter per la fascia destra si concentra su tre possibili acquisti, tra cui una proposta proveniente dall'Atletico Madrid.

