Attese raffiche intense | scatta l' allerta per vento forte

Una perturbazione ha portato raffiche di vento intense, spingendo le autorità a emettere un'allerta per vento forte. La giornata di domenica si apre con il cielo coperto e raffiche che superano i 70 kmh, soprattutto nelle zone collinari e lungo la costa. Le squadre di soccorso sono già in allerta, pronte a intervenire in caso di danni o incidenti.

Domenica mattina segnata dal bollettino meteorologico di colore giallo. In serata torna la pioggia La domenica inizia nel segno dell'allerta meteo. È in vigore infatti un bollettino di colore giallo (criticità ordinaria) per vento forte, valido dalle ore 21 di sabato 14 febbraio alle 15 di domenica 15. Per la giornata di oggi, 1502, dalla notte sono attesi venti settentrionali forti o molto forti sulle creste alpine e prealpine, con favonio nelle valli e sulla Pianura occidentale. Altrove i venti saranno prevalentemente deboli, in attenuazione a partire dai settori occidentali verso metà giornata. Questa mattina, le previsioni parlano di raffiche di vento che superano gli 80 kmh sulla Romagna. Un'allerta meteo di criticità gialla è stata emessa dalla Protezione civile a causa di temporali e forti raffiche di vento previsti nelle prossime ore. Nuovi temporali con raffiche di vento sul Lazio. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha emanato l'ordinanza n. 23 del 13 febbraio 2026, che vieta le attività ludico-ricreative e sportive nelle aree. Raffiche oltre i 100 km/h: le zone più colpite ll protagonista assoluto sarà il vento, che soffierà con intensità di burrasca o addirittura di tempesta a partire da Mercoledì 11 Febbraio. La Protezione Civile regionale dirama l'allerta per piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Attese 12/18 ore di maltempo su tutto il territorio.