Allerta meteo arancione nel Lazio 6 febbraio | forti piogge temporali e raffiche di vento

Allerta arancione nel Lazio: il 6 febbraio si aspetta una giornata di forte maltempo. Piogge intense, temporali e raffiche di vento colpiranno Roma e tutta la regione. Le autorità invitano a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Forti piogge, temporali e raffiche di vento sono le previsioni a Roma e nel Lazio per venerdì 6 febbraio, giornata di allerta meteo arancione.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per l’Abruzzo.

A Livorno, la prevista intensificazione delle raffiche di Libeccio e Ponente domani porterà un aumento delle temperature sulla costa toscana.

Allerta meteo arancione nel Lazio 6 febbraio: forti piogge, temporali e raffiche di ventoForti piogge, temporali e raffiche di vento sono le previsioni a Roma e nel Lazio per venerdì 6 febbraio, giornata di allerta meteo arancione ... fanpage.it

Allerta arancione nel Lazio per la provincia di LatinaIl peggioramento del tempo è previsto dal Dipartimento della Protezione Civile per domani, venerdì 6 febbraio, e riguarda il bacino costiero sud. Moderata criticità per temporali, inondazioni e innalz ... rainews.it

