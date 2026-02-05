Allerta meteo arancione nel Lazio 6 febbraio | forti piogge temporali e raffiche di vento

Allerta arancione nel Lazio: il 6 febbraio si aspetta una giornata di forte maltempo. Piogge intense, temporali e raffiche di vento colpiranno Roma e tutta la regione. Le autorità invitano a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Forti piogge, temporali e raffiche di vento sono le previsioni a Roma e nel Lazio per venerdì 6 febbraio, giornata di allerta meteo arancione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

