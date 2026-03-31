La protezione civile ha emesso un'allerta arancione per la Puglia, valida dalla mezzanotte di oggi fino alle 24 ore successive. La decisione si basa sulle previsioni meteo che indicano temporali in arrivo nella regione. La comunicazione riguarda principalmente possibili condizioni di maltempo e temporali che interesseranno il territorio durante questa fascia temporale.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attivitÃ elettrica. Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili fenomeni di inondazione delle aree limItrofe e delle zonegolenali.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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