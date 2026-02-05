La Protezione civile ha emesso due allerte per la Puglia. La prima scade tra quattordici ore, a partire dalla mezzanotte, e riguarda temporali, mareggiate e vento forte. La regione si prepara a fronteggiare condizioni meteorologiche avverse, con il rischio di mareggiate e vento intenso che potrebbe causare disagi. La situazione rimane monitorata dalle autorità, che invitano alla prudenza.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalla prossima mezzanotte per quattordici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia. Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per quattordici ore: si prevedono “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte sui settori appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, mareggiate e vento (arancione per parte del foggiano) Protezione civile, previsioni meteo

Approfondimenti su Puglia Maltempo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Puglia Maltempo

Argomenti discussi: Maltempo sulla Puglia: allerta arancione per il forte vento. A Bari chiusi parchi e cimiteri, volo dirottato a Pescara VIDEO; Oggi e domani Puglia Centrale Adriatica in allerta meteo gialla per rischio vento, pioggia e temporali; Puglia, maltempo: allerta temporali fino a sera, codice giallo per tarantino e Salento; Maltempo in Puglia, in arrivo temporali e venti di burrasca. Diramato il bollettino di allerta gialla.

Puglia, maltempo: allerta temporali, mareggiate e vento (arancione per parte del foggiano) Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalla prossima mezzanotte per quattordici ore. Si prevedono precipitazioni sparse, anch ... noinotizie.it

Allerta meteo in Puglia: temporali, venti di burrasca e mareggiate, scatta l’allerta gialla in diverse areeContestualmente è stata emessa un’allerta gialla per rischio vento, rischio idrogeologico e temporali che interesserà in particolare la Puglia centrale adriatica, la Puglia centrale bradanica e i ... giornaledipuglia.com

Puglia funestata da vento e maltempo: paura nel centro di Presicce-Acquarica, nel Salento. Cadono grossi alberi di pino: chiuse la Guardia medica e la cittadella della Salute. L'articolo al link https://l-nk.it/t2rgx3 #maltempo #salento #puglia #allertameteo facebook

Maltempo, allerta arancione in Puglia per rischio vento. Il rischio riguarda la Puglia centrale adriatica e i bacini del Lato e del Lenne #ANSA x.com