Il maltempo ha colpito la Puglia, provocando un'allerta temporali arancione sulla fascia adriatica, tra cui le zone di Bari, Valle d’Itria, Taranto e Salento. La Protezione civile ha diramato l’allerta alle 14, prevedendo piogge intense e raffiche di vento per le prossime dieci ore. Un'onda di maltempo si sta abbattendo sulla regione, costringendo le autorità a monitorare attentamente la situazione.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso l’allerta per la Puglia con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, su Puglia centro-meridionale (Puglia C parte Sud, Puglia D e Puglia E); sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, su Puglia centrale (Puglia C parte Nord, Puglia G e Puglia F); da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio, con quantitativi deboli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali arancione per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

PROTEZIONE CIVILE * : «MALTEMPO IN PUGLIA E SICILIA CON TEMPORALI E FORTI VENTI, ALLERTA GIALLA IN 11 REGIONI»Il Mediterraneo è interessato da un intenso flusso occidentale, al cui interno viaggiano diversi impulsi perturbati in arrivo dall'Atlantico. Nelle prossime ... agenziagiornalisticaopinione.it

Maltempo, in arrivo temporali: allerta arancione sulla Puglia centrale Adriatica e il SalentoDalle ore 14 di oggi e per le successive dodici ore. L’allerta è gialla per la Puglia centrale Bradanca e il basso Ofanto, mentre sale al livello arancione per la Puglia centrale Adriatica, il Salento ... lagazzettadelmezzogiorno.it

ALLERTA METEO ARANCIONE – RISCHIO IDROGEOLOGICO E TEMPORALI La Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso Messaggio di Allerta n. 1 del 14.02.2026 con: ALLERTA ARANCIONE per rischio idrogeologico e temporali su Salento ( facebook