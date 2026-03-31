Pubblica amministrazione Schifani convoca i dirigenti generali | Più controlli per prevenire illeciti e corruzione

Il presidente del Consiglio superiore ha convocato i dirigenti generali delle amministrazioni pubbliche per discutere di aumentare i controlli interni. L’obiettivo è individuare eventuali comportamenti illeciti tra i dipendenti e rafforzare le misure di prevenzione contro la corruzione. La riunione si è concentrata sulla necessità di migliorare i meccanismi di vigilanza e individuare eventuali irregolarità.

“È necessario - afferma il presidente Schifani - rafforzare in modo deciso i controlli interni e diffondere una cultura della legalità sempre più radicata nella nostra amministrazione" Maggiori controlli per individuare comportamenti illeciti dei dipendenti e rafforzamento delle misure per prevenire casi di corruzione all'interno della pubblica amministrazione. Sono questi gli obiettivi fissati dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che stamattina ha convocato e presieduto in via straordinaria a Palazzo d'Orléans il Comitato di coordinamento dei dipartimenti (Codipa), formato da tutti i dirigenti generali dell'amministrazione regionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Corruzione nella pubblica amministrazione, Schifani chiama a raccolta i dirigenti: "Più controlli e responsabilità"Riunione straordinaria dopo le recenti indagini: rafforzate vigilanza interna, procedure di segnalazione degli illeciti e verifiche nelle aree a... Sanità siciliana, Schifani convoca la giunta per sospendere Iacolino: verifiche più stringenti sui dirigentiSicurezza, etica e controlli rafforzati: la Regione avvia procedure straordinarie dopo l’inchiesta che coinvolge il nuovo direttore del Policlinico... Approfondimenti e contenuti su Pubblica amministrazione Regione, il presidente Schifani convoca i dirigenti generali: Più controlli per prevenire illeciti e corruzioneIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, stamattina ha convocato e presieduto in via straordinaria a Palazzo d'Orléans il Comitato di coordinamento dei dipartimenti (Codipa), formato da ... ilsicilia.it Lotta alla corruzione, Schifani convoca i dirigenti generali: Più controlli contro ogni illecitoMaggiori controlli per individuare comportamenti illeciti dei dipendenti e rafforzamento delle misure per prevenire casi di corruzione all’interno della pubblica amministrazione. Sono questi gli obiet ... blogsicilia.it