Un servizio fondamentale per la comunità | a Modigliana apre il Punto unico di accesso sociosanitario

A Modigliana, a partire da venerdì, sarà operativo il Punto unico di accesso sociosanitario presso la Casa di comunità in piazza Oberdan 6/A. Questo servizio mira a facilitare l'accesso integrato e coordinato ai servizi sanitari e sociali, offrendo un punto di riferimento unico per la comunità locale. Un'opportunità importante per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’assistenza territoriale.

