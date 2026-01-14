Un servizio fondamentale per la comunità | a Modigliana apre il Punto unico di accesso sociosanitario

A Modigliana, a partire da venerdì, sarà operativo il Punto unico di accesso sociosanitario presso la Casa di comunità in piazza Oberdan 6/A. Questo servizio mira a facilitare l'accesso integrato e coordinato ai servizi sanitari e sociali, offrendo un punto di riferimento unico per la comunità locale. Un'opportunità importante per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’assistenza territoriale.

Novità da venerdì a Modigliana. Alla Casa di comunità (piazza Oberdan 6A) inizierà le sue attività il Punto unico di accesso sociosanitario (Pua), servizio dedicato a garantire un accesso unitario e coordinato ai servizi sanitari e sociali del territorio.Cos’è il PuaIl Pua rappresenta il modello. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

