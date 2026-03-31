Psicodramma Italia addio ai Mondiali | la Bosnia batte gli azzurri ai calci di rigore

La Nazionale italiana di calcio non parteciperà ai prossimi Mondiali, dopo aver perso ai rigori contro la Bosnia in una partita valida per le qualificazioni. La gara si è svolta a Zenica, con gli azzurri che non sono riusciti a superare il turno, confermando l'assenza dell’Italia dalla competizione internazionale per la terza volta consecutiva. La sfida si è conclusa con una vittoria dei padroni di casa ai calci di rigore.

Zenica (Bosnia). Per la terza edizione consecutiva, la Nazionale italiana non disputerà i Mondiali di calcio. Nel freddo di Zenica, gli azzurri escono sconfitti ai calci di rigore dopo una battaglia contro la Bosnia durata più di 120 minuti. Dopo l’1-1 firmato Kean e Tabakovic, gli errori di Pio Esposito e Cristante condannano l’Italia a una nuova apocalisse sportiva. Ma, andiamo per ordine. Nelle scelte di formazione Gattuso conferma in blocco l’undici sceso in campo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. In attacco il tandem Kean-Retegui, Politano sulla fascia destra e Bastoni perno centrale della retroguardia. Barbarez risponde con l’atteso 4-4-2: Kolasinac è il terzino sinistro titolare, Dzeko affianca Demirovic davanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Bosnia-Italia, gli azzurri dicono ancora addio ai Mondiali: fuori ai calci di rigore La Bosnia espugna Cardiff e batte ai calci di rigore il Galles: sarà finale a Zenica contro gli azzurri per il pass mondialeUna vittoria di carattere per la Bosnia nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Tutti gli aggiornamenti su Psicodramma Italia Discussioni sull' argomento Psicodramma Italia, addio ai Mondiali: la Bosnia batte gli azzurri ai calci di rigore; L’addio dell’ex assessore. Travanti lascia Forza Italia: Scelte non condivise; Colomba a CN24: Italia? Non andare al Mondiale sarebbe uno psicodramma. Corsa scudetto? Tutto riaperto, la sosta può aiutare il Napoli; Ziliani: Italia-Irlanda del Nord? Lo psicodramma comincia, sembra una favola di Esopo. Psicodramma Italia, addio ai Mondiali: la Bosnia batte gli azzurri ai calci di rigoreDopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmato Kean e Tabakovic, gli errori di Pio Esposito e Cristante condannano la Nazionale alla terza qualificazione mancata consecutiva. La gara condizionata dall'esp ... bergamonews.it Psicodramma Italia: la Bosnia vince ai rigori e gli Azzurri salteranno il terzo Mondiale consecutivo x.com Psicodramma Italia: Azzurri ko ai rigori contro la Bosnia e niente Mondiali per la terza edizione consecutiva La squadra di Gattuso aveva sbloccato il match con Kean in avvio, poi la follia di Bastoni, costata il rosso diretto, ha stravolto il copione della partita: - facebook.com facebook