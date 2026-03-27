La Bosnia espugna Cardiff e batte ai calci di rigore il Galles | sarà finale a Zenica contro gli azzurri per il pass mondiale
La Bosnia ha vinto la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 battendo il Galles ai calci di rigore dopo il pareggio 1-1 nei tempi regolamentari. La partita si è disputata a Cardiff e la squadra bosniaca si è assicurata così un passaggio diretto alla finale, che si terrà a Zenica contro l’Italia.
Una vittoria di carattere per la Bosnia nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. La selezione balcanica si è imposta a Cardiff contro i padroni di casa del Galles ai calci di rigore (5-3), dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. Partita ad alta intensità, con il Galles deciso a far valere la propria fisicità e un gioco orientato allo sfruttamento delle palle alte, grazie a esterni abili nel creare superiorità sulle corsie. La Bosnia, però, ha risposto colpo su colpo, dimostrando solidità e sangue freddo fino a prevalere nella lotteria dal dischetto. I gallesi erano passati in vantaggio al 51’ con Daniel James, autore di un potente tiro sotto la traversa che aveva sbloccato il risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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