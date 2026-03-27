La Bosnia ha vinto la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 battendo il Galles ai calci di rigore dopo il pareggio 1-1 nei tempi regolamentari. La partita si è disputata a Cardiff e la squadra bosniaca si è assicurata così un passaggio diretto alla finale, che si terrà a Zenica contro l’Italia.

Una vittoria di carattere per la Bosnia nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. La selezione balcanica si è imposta a Cardiff contro i padroni di casa del Galles ai calci di rigore (5-3), dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. Partita ad alta intensità, con il Galles deciso a far valere la propria fisicità e un gioco orientato allo sfruttamento delle palle alte, grazie a esterni abili nel creare superiorità sulle corsie. La Bosnia, però, ha risposto colpo su colpo, dimostrando solidità e sangue freddo fino a prevalere nella lotteria dal dischetto. I gallesi erano passati in vantaggio al 51’ con Daniel James, autore di un potente tiro sotto la traversa che aveva sbloccato il risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Bosnia espugna Cardiff e batte ai calci di rigore il Galles: sarà finale a Zenica contro gli azzurri per il pass mondiale

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