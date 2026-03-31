L’Italia si ferma ancora ai playoff per i Mondiali, uscendo ai rigori in Bosnia dopo una partita conclusa 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari. La sfida si è decisa negli shootout, con la squadra di Gattuso che non è riuscita a superare l’ostacolo e si ferma al terzo tentativo consecutivo di qualificazione. La partita si è disputata nella finale del playoff contro la squadra bosniaca.

L'Italia è ancora fuori dal Mondiale, per la terza volta consecutiva. Ennesimo fallimento azzurro. L'Italia di Gattuso perde in Bosnia ai calci di rigore nella finale del playoff con la squadra di Edin Dzeko, dopo l'1-1 nei 120' minuti di tempi regolamentari e supplementari. A Kean al 15' ha risposto all'80' Tabakovic, con l'Italia in dieci uomini dal 41' per l'espulsione di Bastoni, per poi chiudere 5-2 ai rigori con gli errori dal dischetto di Pio Esposito e Cristante. Gattuso contro la Bosnia non cambia l'undici iniziale della partita di Bergamo dove si è vinto contro l'Irlanda del Nord. Retegui e Kean titolari in attacco con Politano sulla fascia destra e Dimarco su quella sinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bosnia-Italia, gli azzurri dicono ancora addio ai Mondiali: fuori ai calci di rigore

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Bosnia-Italia 1-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: tensione alle stelle, si va ai calci di rigore

La Bosnia espugna Cardiff e batte ai calci di rigore il Galles: sarà finale a Zenica contro gli azzurri per il pass mondialeUna vittoria di carattere per la Bosnia nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026.

Contenuti e approfondimenti su Bosnia Italia gli azzurri dicono ancora...

Temi più discussi: Bosnia-Italia è la partita del decennio: per gli azzurri è il bivio più importante degli ultimi 12 anni; L'Italia è fuori dai Mondiali; Bosnia-Italia, fallo di mano di Dzeko sul gol del pari e proteste azzurre. Cos'è successo nella finale playoff Mondiale; Bosnia-Italia, ecco quanti milioni vale la qualificazione degli azzurri ai Mondiali.

Bosnia-Italia 1-1: azzurri ko dopo i calci di rigore, non andranno ai Mondiali per la terza voltaL'Italia è pronta a scendere in campo contro la Bosnia per l'ultimo step che mette in palio un posto ai Mondiali 2026. Alle 20.45 gli azzurri si giocheranno la finale playoff ... ilmessaggero.it

Disastro Italia, azzurri fuori dai Mondiali: la Bosnia vince ai rigoriGli Azzurri passano in vantaggio con Kean, nel finale il gol del pari dei padroni di casa. Ai rigori decide Bajraktarevic ... adnkronos.com

Qualificazioni Mondiali, Bosnia-Italia: momenti di tensione prima di andare ai rigori Prima della roulette dei penalty si cercano risorse fisiche e mentali - facebook.com facebook

Incubo italiano, la Bosnia va ai mondiali. Azzurri sconfitti ai rigori: 5-2. #BosniaItalia x.com