Maltempo aperta la cassa di espansione de La Querciola a Quarrata Pistoia

Questa mattina è stata attivata la cassa di espansione di La Querciola a Quarrata, in provincia di Pistoia. Le piogge intense degli ultimi giorni avevano messo in allarme le autorità, che hanno deciso di aprire la struttura per prevenire allagamenti. La soluzione, già pronta, ha evitato problemi maggiori in zona. La squadra di tecnici ha monitorato la situazione per tutta la notte, pronti a intervenire se le condizioni peggiorano.

Maltempo in Toscana, è entrata in funzione anche la cassa di espansione de La Querciola a Quarrata (Pistoia). Spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani: "E' un'importante opera idraulica progettata per gestire le piene del fosso Quadrelli e del bacino dell'Ombrone con il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno".

