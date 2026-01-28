Gli esperti di sicurezza avvertono che alcuni browser molto usati potrebbero mettere a rischio i nostri soldi. Secondo un’analisi di Surfshark, molte piattaforme raccolgono dati personali in modo massiccio, trasformandosi in strumenti di sorveglianza. Questo significa che navigare online potrebbe diventare più pericoloso di quanto pensiamo, con rischi concreti per il nostro conto in banca.

Ogni giorno navighiamo su internet convinti che il nostro browser sia solo una finestra sul web. Ma cosa succederebbe se scoprissimo che quella finestra è in realtà uno specchio bidirezionale, attraverso cui qualcuno ci osserva costantemente, annotando ogni nostro movimento, ogni ricerca, ogni acquisto? Gli esperti di sicurezza informatica di Surfshark hanno appena pubblicato un’analisi che ha fatto tremare il settore: alcuni dei browser più popolari al mondo raccolgono quantità sproporzionate di dati personali, trasformandosi in veri e propri sistemi di sorveglianza digitale. L’indagine ha passato al setaccio i browser più utilizzati, analizzando minuziosamente le loro politiche sulla privacy e i dati che effettivamente raccolgono dai dispositivi degli utenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I browser AI possono svuotarti il conto: gli esperti di sicurezza lanciano l’allarme che nessuno si aspettava

Approfondimenti su Browser AI

Ogni volta che installiamo un'app, ci viene richiesto di concedere autorizzazioni che spesso passiamo in modo rapido.

L'intelligenza artificiale sta rapidamente entrando nel settore educativo, suscitando preoccupazioni tra esperti sul suo impatto sul futuro della scuola.

Ultime notizie su Browser AI

