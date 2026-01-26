Istruzione italiana a rischio | l’AI cambierà il futuro della scuola come la conosciamo gli esperti lanciano l’allarme

L’intelligenza artificiale sta rapidamente entrando nel settore educativo, suscitando preoccupazioni tra esperti sul suo impatto sul futuro della scuola. Con l’obiettivo di rivoluzionare i metodi di insegnamento e apprendimento, l’AI potrebbe modificare significativamente i sistemi educativi nazionali. È importante analizzare i rischi e le opportunità di questa evoluzione, per garantire un futuro scolastico che sia efficace e sostenibile.

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale è uscita dai laboratori per entrare nella vita quotidiana, ma ora punta a un obiettivo ancora più ambizioso: trasformare i sistemi educativi di interi Paesi. OpenAI ha annunciato Education for Countries, un’iniziativa globale che mira a integrare l’AI in scuole e università, collaborando direttamente con governi e istituzioni. Il progetto nasce dalla consapevolezza che il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente e che l’istruzione rischia di restare indietro. Secondo diverse stime, entro il 2030 circa il 40% delle competenze fondamentali richieste ai lavoratori sarà diverso rispetto a oggi, soprattutto a causa dell’AI. 🔗 Leggi su Screenworld.it

