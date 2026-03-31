Un recente studio evidenzia come alcune sostanze possano provocare tumori ai polmoni e alla bocca. Il tumore al polmone rappresenta una delle principali cause di decesso a livello globale, con diagnosi spesso tardive che riducono le opzioni di trattamento. Gli esperti segnalano l’importanza di aumentare la consapevolezza sui fattori di rischio e sulla diagnosi precoce di questa patologia.

Il tumore al polmone resta una delle principali cause di morte nel mondo. Il problema, spiegano gli esperti, è che spesso viene scoperto tardi, quando le possibilità di cura si riducono drasticamente. I fattori di rischio più noti non cambiano: in testa c’è il fumo di sigaretta. Ma negli ultimi anni l’attenzione della ricerca si è spostata anche su abitudini più recenti, talvolta considerate (a torto) “meno pericolose”. Sigarette elettroniche, i dubbi sullo “svapo”. Tra le nuove abitudini finite sotto la lente c’è l’uso delle sigarette elettroniche. Se all’inizio erano state presentate come alternativa più sicura al tabacco tradizionale, oggi gli interrogativi aumentano: lo svapo potrebbe avere effetti importanti sull’ apparato respiratorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Provoca cancro ai polmoni e alla bocca”: nuovo studio, gli esperti lanciano l’allarme

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