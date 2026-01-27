ventenne in carcere fugge da un controllo in auto aveva cocaina

Un giovane di vent’anni è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire dai controlli dei carabinieri. Nell’auto aveva circa mezzo chilo di cocaina nascosto nel portaoggetti. L’episodio evidenzia l’importanza della lotta alla droga e delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

Aveva mezzo chilo di cocaina nel portaoggetti della sua auto. Per questo motivo ha tentato la fuga dopo l’alt dei carabinieri. Ma è stato raggiunto, scoperto e arrestato. E questo spacciatore ha solo vent’anni. Giovedì intorno alle 19 i carabinieri hanno notato un giovane alla guida di un’auto. I militari lo hanno riconosciuto e visto che sapevano che questo giovane non aveva la patente, perché per inosservanza del codice della strada gli era stata ritirata e sospesa nello scorso mese di ottobre, gli hanno intimato di fermarsi. Il giovane ha aggirato l’auto dei carabinieri ed è fuggito, imboccando via Edallo, dove è arrivato a un parcheggio, è sceso dalla vettura e si è allontanato a piedi, cercando di far perdere le sue tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

