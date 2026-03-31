Protezione civile scatta allerta meteo per le prossime 48 ore | le zone a rischio neve e vento forte

La protezione civile ha diramato un allerta meteo valida per le prossime 48 ore, segnalando l’arrivo di neve e venti forti in alcune zone. La regione interessata, già colpita da nevicate nei giorni scorsi, si prepara ad affrontare condizioni atmosferiche avverse che potrebbero causare disagi. La situazione resta monitorata dalle autorità competenti, che invitano alla prudenza.

Il maltempo continua a destare preoccupazione in Umbria dopo la due giorni di neve registrata la settimana scora ad inizio primavera. Il forte vento gelido e le precipitazioni sono ancora oggi all'ordine del giorno anche se secondo l'osservatorio della Protezione Civile la situazione peggiore si stata abbattendo e si abbatterà nelle prossime ore sulla Valnerina umbra dove la quota neve è prevista a quote tra i 500-60 metri nelle prossime ore con apporti stimati da moderati ad abbondanti. Ma da domani la situazione resta critica anche in altre zone dell'Umbria: secondo il bollettino, da domani, mercoledì 1°aprile, e per le... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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