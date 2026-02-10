Maltempo in Toscana | pioggia e vento forte scatta l’allerta gialla mercoledì 11 Le zone a rischio

Un’ondata di maltempo si abbatte sulla Toscana. Oggi pioggia e vento forte hanno già creato disagi, soprattutto nel nord-ovest. Le previsioni indicano che nel pomeriggio e in serata ci saranno piogge sparse, con temporali in alcune zone. Domani le precipitazioni si sposteranno su tutta la regione, con rovesci e temporali più intensi. Nel pomeriggio si prevede un miglioramento, con il cielo che si schiarirà soprattutto nelle zone occidentali. La Protezione civile ha già dichiarato l’allerta gialla per tutta la giornata

FIRENZE – La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico dalle ore 22 di oggi, 10 febbraio, fino alle ore 18 di mercoledì 11 febbraio 2026 sulla Toscana nord-ovest. Lo fa sapere sui social il presidente della Regione Eugenio Giani. Nel pomeriggio e nella sera di oggi sono previste precipitazioni sparse sulle zone di nord ovest. Domani le precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, sono attese estendersi al resto del territorio; dal pomeriggio miglioramento con precipitazioni in cessazione a partire dalle zone occidentali. Allerta gialla per vento forte dalle ore 8 alla mezzanotte di domani mercoledì 11 febbraio su costa centrale, Arcipelago e Alto Mugello. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: pioggia e vento forte, scatta l’allerta gialla mercoledì 11. Le zone a rischio Approfondimenti su Toscana Maltempo Maltempo in Toscana: pioggia e vento, scatta l’allerta gialla martedì 3. Le zone a rischio Martedì 3 novembre, la Toscana si prepara a una giornata difficile. Maltempo in Toscana: mareggiate e vento forte, allerta gialla per martedì 16. Le zone a rischio Martedì 16, la Toscana sarà interessata da maltempo con mareggiate e vento forte, con un’allerta gialla emessa dalla protezione civile regionale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Toscana Maltempo Argomenti discussi: Maltempo in Toscana, allerta gialla per pioggia e vento forte; Meteo in Toscana, scatta l’allerta: rischiano le zone dell’alluvione – Tutti i comuni interessati; Maltempo in Toscana: emessa una nuova allerta meteo; Maltempo, ancora piogge da Nord a Sud. Allerta gialla in 9 regioni. Pioggia battente, alberi caduti e fiumi sorvegliati speciali. La diretta del maltempo in ToscanaAllerta per tutta la giornata di oggi, 28 gennaio. Numerosi i corsi d’acqua che hanno hanno raggiunto il primo livello di guardia. Forte pioggia anche nei prossimi giorni ... lanazione.it Maltempo in Toscana, codice giallo per pioggia e vento per venerdì 6 febbraioLa Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo di codice giallo per pioggia e vento in Toscana ... sienafree.it Si segnala una FRANA verificatasi questa notte sulla Strada Provinciale Francesca nel tratto tra Montecalvoli e Ponte alla Navetta, nel pisano. Foto dal gruppo sei di Santa Maria a Monte se.. autore Il Tirreno #meteo #frana #maltempo #toscana - facebook.com facebook

