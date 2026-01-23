vm saranno garantiti tutti i posti di lavoro

Dopo il passaggio di proprietà di Vm da Stellantis a Marval, si apre uno scenario di maggiore stabilità per l’azienda. In mediazione, la virtù, e in questo caso si assicura la tutela dei posti di lavoro. Dopo mesi di trattative intense, le recenti novità offrono una prospettiva più chiara sul futuro, confermando l’impegno a mantenere l’occupazione e a garantire continuità operativa.

Nella mediazione la virtù. Dopo mesi di trattative serrate, a Vm – dopo la notizia del cambio di proprietà da Stellantis a Marval – ne arriva un’altra che rischiara le prospettive sul futuro. È stata raggiunta un’ipotesi di accordo che prevede non solo il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, ma soprattutto – nel passaggio dal contratto precedente (applicato nella galassia Stellantis) a quello attuale – il mantenimento del livello contrattuale. Questa, in definitiva, è la vera conquista. Sì, perché per mesi l’armonizzazione dei due inquadramenti è stata al centro di una trattativa piuttosto serrata tra nuova proprietà e parti sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

