I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino continuano a svolgere controlli nelle aree dell’Alta Irpinia. Con servizi mirati, si concentrano sulla prevenzione e repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio. Le perlustrazioni nei diversi comuni della zona sono state intensificate al fine di garantire la sicurezza pubblica. I controlli stanno proseguendo senza interruzioni.

Il dispositivo operativo predisposto si è rivelato particolarmente efficace. Negli ultimi due giorni, infatti, i Carabinieri hanno proposto l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di sette uomini, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, tutti di origine romena, domiciliati in provincia di Napoli e già noti alle Forze dell’Ordine principalmente per reati contro il patrimonio. Gli stessi, a Chiusano di San Domenico, a seguito di segnalazioni pervenute al “112” da parte di alcuni cittadini, sono stati intercettati e fermati da pattuglie della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella. Considerata anche l’ingiustificata presenza nel citato comune, nei loro confronti è stata quindi avanzata la proposta per la citata misura di prevenzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Proseguono i controlli dei Carabinieri in Alta Irpinia

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