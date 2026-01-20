Mirabella Eclano proseguono i controlli dei Carabinieri

A Mirabella Eclano, proseguono i controlli straordinari disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in conformità alle direttive del Prefetto. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme sul territorio, attraverso verifiche approfondite e capillari. L’attività delle forze dell’ordine si inserisce in un piano di prevenzione e controllo volto a rafforzare la tutela dei cittadini e a mantenere la tranquillità pubblica.

Proseguono i controlli a tappeto che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino che, nel dare seguito alle direttive già impartite dal Prefetto di Avellino, la Dott.ssa Rossana Riflesso, mette in campo una serie di servizi che attraverso dispositivi a maglie sempre più strette, mirano a.

