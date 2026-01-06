Asl Toscana selezionano 48 facilitatori per pronto soccorso

L'Asl Toscana ha pubblicato gli avvisi di selezione per 48 facilitatori destinati ai pronto soccorso della regione. Questa figura, non sanitaria e sperimentale, è stata ideata dalla giunta regionale per migliorare l’ascolto e prevenire situazioni di violenza e aggressione negli ospedali. La selezione rappresenta un passo importante per rafforzare la sicurezza e il supporto nelle strutture di emergenza toscane.

Arezzo, 6 gennaio 2025 – Pubblicati gli avvisi per procedere alla selezione di 48 'facilitatorì da inserire nei pronto soccorso della Toscana, nuova figura sperimentale, non sanitaria, pensata mesi fa dalla giunta regionale e finanziata con fondi appositi, destinata al «saper ascoltare a prevenire violenze ed aggressioni negli ospedali». Come spiega una nota, «gli animi si scaldano per l'assenza di informazioni che non arrivano. I facilitatori saranno chiamati a ridurre questa carenza di comunicazione. L'obiettivo è creare un ambiente più tranquillo ed organizzato». Il facilitatore sarà una figura di mediazione capace di gestire crisi, «ma che - si precisa dagli uffici dell'assessorato al diritto alla salute della Toscana - non svolgerà diagnosi, valutazioni cliniche e colloqui o sostegno psicologico, non opererà in autonomia professionale e non richiederà dunque abilitazione od iscrizione ad albi o titoli sanitari».

