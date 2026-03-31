Pronostico Ucraina-Albania | sesta volta di fila

Da ilveggente.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì si disputa un’amichevole internazionale tra Ucraina e Albania, che si affrontano per la sesta volta consecutiva. L’incontro si svolge in un contesto di preparazione e si può seguire in diretta su alcune piattaforme televisive e online. Le formazioni sono state annunciate, con alcuni giocatori chiave chiamati a scendere in campo. La partita si svolge in un clima di attesa e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori.

Se l’Ucraina, praticamente, non è mai riuscita a giocarsela giovedì scorso contro la Svezia, distrutta da un Gyokeres mai così in forma, l’Albania invece è stata rimontata dalla Polonia salutando così la possibilità di andare in finale. Due squadre deluse, che forse avrebbero dovuto avere la possibilità di giocarsi il tutto per tutto. Non è stato così e adesso si ritrovano a giocarsi questa amichevole senza valore e che siamo convinti entrambe avrebbero evitato. Ma c’è da scendere in campo e almeno gli ultimi cinque precedenti ci danno un’idea di come potrebbe finire questa partita. Anticipiamo: chi la dovesse vedere dal vivo (poche persone, si gioca pure a campo neutro) si potrebbe divertire. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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