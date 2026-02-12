Questa sera si gioca Elche-Osasuna, la sesta partita di fila tra le due squadre. L’Elche arriva da tre sconfitte consecutive e non vince da sette partite. La gara della ventiquattresima giornata della Liga si tiene venerdì, ma ancora non si sa se sarà trasmessa in chiaro. Le due formazioni cercano punti importanti per migliorare la loro classifica, ma l’Elche ha bisogno di invertire la rotta.

Elche-Osasuna è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico E’ un momento particolare per l’Elche, che viene da tre sconfitte di fila e che da sette gare non vince una partita. E infatti la classifica dei padroni di casa si è complicata, una situazione da tenere in considerazione, questa: vuol dire che anche nell’anticipo di venerdì la testa non sarà libera dai pensieri. A differenza dell’Osasuna, una squadra in palla, con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro e che nel caso di ulteriore affermazione potrebbe, tra le altre cose, fare un pensiero europeo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Elche-Osasuna: sesta volta di fila

