Martedì alle 20:45 si disputa la finale dei playoff Uefa tra Repubblica Ceca e Danimarca, valida per la qualificazione ai Mondiali 2026. L'incontro si svolge in un contesto di qualificazioni ufficiali e sarà trasmesso in diretta streaming e televisiva. Le formazioni si preparano a sfidarsi con probabili cambiamenti nelle rose, in attesa di scoprire quale squadra otterrà l'accesso alla fase finale del torneo.

Repubblica Ceca-Danimarca è una finale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Se l’è vista brutta in semifinale la Repubblica Ceca, costretta a giocarsi il tutto per tutto ai calci di rigore da una tenace Irlanda, capace di portarsi in vantaggio di ben due gol dopo i primi 23 minuti nella sfida di Praga. A quel punto solo una grande reazione ceca avrebbe potuto sovvertite le sorti del match e così è stato: il solito Schick ha accorciato subito le distanze e poi nel secondo tempo, a quattro giri di lancette dal fischio finale c’ha pensato Krejci a riportare il risultato in parità (2-2). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Repubblica Ceca-Danimarca: più forti dell’imbattibilità

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