Kfc scandalo in Danimarca e Repubblica Ceca | pollo scaduto rietichettato e rivenduto frigoriferi sporchi carne ammuffita

Un nuovo scandalo coinvolge KFC in Europa, con accuse di pratiche scorrette nei ristoranti in Danimarca e Repubblica Ceca. Sono stati trovati pollo scaduto rietichettato e venduto, frigoriferi sporchi e carne ammuffita in diversi punti vendita. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i consumatori e le autorità locali, che stanno conducendo indagini sulla sicurezza alimentare nelle strutture coinvolte.

Il caso che sta scuotendo il mondo della ristorazione veloce in Europa ruota attorno a un nome che da decenni è sinonimo di pollo fritto: KFC. Due inchieste esplose a distanza di pochi mesi hanno portato alla luce accuse pesantissime che riguardano sicurezza alimentare, manipolazione delle date di scadenza e condizioni igieniche nei ristoranti, sollevando interrogativi anche sulla situazione dei circa 150 locali presenti in Italia.Leggi anche: Allarme pizzerie, ritirate dal mercato mozzarelle con latte adulterato La prima vicenda è emersa nel giugno 2025 in Danimarca, quando il programma televisivo Kontant ha trasmesso un’inchiesta che ha scosso l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Pollo scaduto servito nei Kfc di Cechia e Danimarca: noi di Essere Animali chiediamo garanzie per l'ItaliaLa multinazionale del pollo fritto KFC è al centro di un doppio scandalo che ha colpito i ristoranti di Danimarca e Repubblica Ceca.

Litigano per la salsa del pollo, cliente accoltella più volte un dipendente di un ristorante KFC.

