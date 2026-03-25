Giovedì alle 20:45 si disputa la semifinale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Irlanda del Nord. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. Sono state rese note le probabili formazioni e il pronostico per l'incontro, che si svolge in una fase decisiva del percorso di qualificazione.

Italia-Irlanda del Nord è una semifinale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Per tornare a giocare un Mondiale a distanza di 12 anni dall’ultima apparizione (Brasile 2014) l’ Italia dovrà passare nuovamente dalla “trappola” dei playoff, che già le fu fatale nel 2017 (fuori dopo la doppia sfida con la Svezia) e nel 2022, l’anno della clamorosa eliminazione per mezzo dell’insospettabile Macedonia del Nord, vittoriosa 1-0 a Palermo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il terzo Mondiale consecutivo senza gli azzurri sarebbe inevitabilmente un disastro per il nostro calcio, il cui stato di salute appare da tempo già precario. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Italia-Irlanda del Nord: un “bus” da scardinare per Gattuso

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