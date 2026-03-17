Al Loan Depot Park di Miami, l’Italia ha affrontato il Venezuela nei quarti di finale del World Baseball Classic. Gli azzurri sono stati battuti 4-2 dopo una rimonta venezuelana e sono usciti dalla competizione. La squadra italiana non è riuscita a passare in finale e il Venezuela si è qualificato per l’ultimo atto contro gli Stati Uniti.

Il cammino dell’Italia al World Baseball Classic si è fermato in semifinale. Al Loan Depot Park di Miami, il Venezuela ha vinto 4-2 di rimonta contro gli azzurri, conquistando l’accesso alla finale contro gli Stati Uniti. Una sconfitta che interrompe il sogno di una nazionale arrivata alla semifinale da imbattuta, dopo aver conquistato quattro vittorie consecutive nella fase a gironi e il successo nei quarti contro Porto Rico. L’Italia aveva iniziato la partita nel migliore dei modi, sbloccando il punteggio nella parte bassa del secondo inning. Tre basi ball consecutive del lanciatore partente venezuelano Montero hanno permesso a Zach Dezenzo di arrivare a casa base, portando gli azzurri in vantaggio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Mondiali di Baseball, il sogno azzurro si infrange: il Venezuela batte l’Italia 4-2 e vola in finale

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