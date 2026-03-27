La Giamaica spegne il sogno della Nuova Caledonia e va in finale Vince anche la Bolivia

La Giamaica ha eliminato la Nuova Caledonia e si è qualificata per la finale. Nel match disputato in Messico, la nazionale giamaicana ha battuto la Nuova Caledonia 1-0. La partita si è conclusa con questa vittoria, che permette alla Giamaica di affrontare la Repubblica Democratica del Congo nel prossimo incontro. Intanto, anche la Bolivia ha ottenuto una vittoria.

Il sogno della Nuova Caledonia, nazionale dilettantistica dell’Oceano Pacifico, finisce qui. La Giamaica vince 1-0 la semifinale playoff di qualificazione al prossimo Mondiale, grazie al gol di Cadamarteri al 18’, il più lesto di tutti ad approfittare di una respinta corta del portiere avversario. La Giamaica ora se la vedrà martedì 31 (ore 22 italiane) contro la Repubblica Democratica del Congo, gara secca per decretare chi andrà al Mondiale. Nell’altra sfida, il Suriname sogna per 70 minuti, poi viene rimontato dalla Bolivia, che vince 2-1 e affronterà l’Iraq, sempre martedì 31. Entrambe le partite si sono giocate in Messico. La Nuova Caledonia, 150ª nel ranking Fifa, si è fatta oltre 11. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Giamaica spegne il sogno della Nuova Caledonia e va in finale. Vince anche la Bolivia Articoli correlati Pronostico Nuova Caledonia-Giamaica: il sogno si chiude subitoNuova Caledonia-Giamaica è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Gara secca a... Come guardare Nuova Caledonia vs Giamaica: streaming gratuito e dettagli TVNotizia fresca giunta in redazione: Guarda oggi Nuova Caledonia-Giamaica negli spareggi di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 QuattroQuattroDue... Aggiornamenti e notizie su Nuova Caledonia Argomenti discussi: I difensori low cost da schierare al fantacalcio nella 30ª giornata. Pronostico Nuova Caledonia-Giamaica: il sogno si chiude subitoNuova Caledonia-Giamaica è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it Nuova Caledonia, i dilettanti a un passo dai Mondiali di calcio 2026Un solo calciatore professionista a tempo pieno; gli altri devono ottenere il permesso dai loro datori di lavoro. Per seguire gli allenamenti a distanza durante la stagione, hanno creato un'app per sm ... msn.com