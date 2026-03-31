Pronostico Congo-Giamaica | si meritano il Mondiale

Congo e Giamaica si sfidano in uno spareggio per la qualificazione ai prossimi Mondiali. La partita rappresenta l’ultima occasione per entrambe le nazionali di accedere alla fase finale del torneo internazionale. Le formazioni sono state annunciate e le squadre si preparano per la sfida decisiva, che si svolgerà in un’unica partita in un campo neutro.

Congo-Giamaica è uno spareggio che mette in palio il Mondiale: probabili formazioni e pronostico Una finale che mette in palio un posto al Mondiale. Congo e Giamaica si giocano tutto nella notte di martedì e c’è una squadra che si merita di arrivare a giocarsi la manifestazione estiva per come è arrivata fino a questo punto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Congo non è riuscito a staccare il pass per la qualificazione diretta perché superato dal Senegal di due punti nel proprio girone, ma per essere direttamente in questa finale ha prima dovuto battere Camerun e Senegal. Mica semplice, visto che parliamo delle due nazionali che forse hanno la maggiore storia in Africa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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NON LO CONOSCETE BAILEY CADAMARTERI PORTA LA GIAMAICA AL PLAYOFF MONDIALE A guardarlo così, con quel mascellone squadrato e l'occhio allegro da italiano in gita (cit.) non sembrerebbe molto credibile come centravanti della Giamaica. P - facebook.com facebook