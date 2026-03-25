Pronostico Nuova Caledonia-Giamaica | il sogno si chiude subito

La partita tra Nuova Caledonia e Giamaica si svolgerà in Messico, in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali. La gara sarà a eliminazione diretta e si giocherà su campo neutro. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le piattaforme di visione non sono state comunicate. Si tratta di un incontro che potrebbe decretare l’eliminazione di una delle due squadre.

Nuova Caledonia-Giamaica è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Gara secca a campo neutro, si gioca in Messico. Chi vince va in finale dove affronterà il Congo. Quella della nuova Caledonia è una favola vera e propria, la Giamaica, invece, al Mondiale ci è già stata, e sogna di tornarci. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’avvicinamento della squadra di “casa” non è stato dei migliori. Dopo un lunghissimo viaggio in aereo nessuno si è presentato all’aeroporto a prendere i giocatori che non avevano nemmeno il materiale tecnico di rappresentanza: una situazione che a questi livelli non fa pensare cose positive. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Nuova Caledonia-Giamaica: il sogno si chiude subito Articoli correlati Pronostico Drita-Celje: il sogno si chiude quiNonostante le ultime due sconfitte per tre a zero nella prima fase di questa Conference League, il Drita è stata la prima squadra kosovara della... Pronostico Barcellona-Copenaghen: il sogno si chiude al Camp NouBarcellona-Copenaghen è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pronostico Nuova Caledonia Discussioni sull' argomento Pronostico Nuova Caledonia-Jamaica 26/27 marzo 2026 (spareggi); Qualificazioni Mondiali, playoff Europa e Interzona: quote, pronostici e guida; Pronostico Italia - Irlanda Del Nord - Mondiali; Pronostico Bolivia - Suriname - Quote & Statistiche - 26 marzo 2026, Mondiali, Mondo.