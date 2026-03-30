RD Congo-Giamaica Playoff interzona martedì 31 marzo 2026 ore 23 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 31 marzo 2026 alle ore 23:00 si disputerà la partita di playoff interzona tra RD Congo e Giamaica, valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali nordamericani. Si tratta della fase conclusiva dei playoff, in cui una delle due nazionali otterrà l'accesso al torneo. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state stabilite dalle agenzie di scommesse.

Ultimo atto dei playoff mondiali interzona e una tra RD Congo e Giamaica andrà a disputare il prossimo mondiale nordamericano. I leopardi mancano da una fase finale di un mondiale dal 1974, quando ancora si chiamavano Zaire e Mobutu voleva mettere il paese sulla mappa mondiale. Da allora tanti alti e bassi, con una rinascita nell’ultimo decennio e l’arrivo ad un passo dal. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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