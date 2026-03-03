promozione centese una manita per i playoff in coda il masi con la faccia giusta

Nel ventiseiesimo turno di Promozione, la Centese ottiene una vittoria di cinque reti, assicurandosi il secondo posto in classifica e rafforzando la sua posizione in vista dei playoff. Nel frattempo, il Masi si presenta in coda con una prestazione determinata, dimostrando una faccia diversa rispetto alle recenti difficoltà. La giornata di calcio si conclude con le squadre che consolidano le rispettive posizioni in campionato.

Manita della Centese nel ventiseiesimo turno di Promozione e secondo posto blindato dagli assalti del Valsetta Lagaro. I biancazzurri calano il pokerissimo contro il Faro e fanno divertire il pubblico del "G&G Stadium", confermandosi ai piani alti della classifica: gara senza storia aperta da Bonacorsi nel primo tempo e chiusa definitivamente nella ripresa grazie alle reti di Bonvicini, Toffano, Fabbri e ancora Bonacorsi. Ben 47 punti in 24 giornate rappresentano un bottino cospicuo, ma la vittoria consente soprattutto di mettere dieci lunghezze sul sesto posto, in pratica ipotecando i playoff. Clamorosa sconfitta casalinga invece per il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione: in coda male il Masi, mentre si risolleva il Gallo. Centese e Casumaro da playoff. La X Martiri segna troppo pocoIn Promozione va ad un soffio dal colpaccio il Casumaro, che si mangia le mani per il pareggio nella gara con la capolista Valsanterno, nel complesso...

Promozione. Valsetta Lagaro, il successo sul Masi vale l’aggancio alla CenteseContinua, praticamente senza sosta, la marcia trionfale della Valsanterno in vetta alla classifica del girone C di Promozione.

Promozione. X Martiri, Casumaro e Centese. Zona playoff ricca di pretendentiX Martiri, Casumaro e Centese: la zona playoff nel girone C di Promozione è occupata da ben tre ferraresi, uscite vittoriose dai rispettivi impegni del weekend. La formazione di Porotto ha avuto la ... ilrestodelcarlino.it

Promozione. Centese in rimonta su un bel Masi. Un secondo posto che vale tantoCENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma, Rimondi, Marchesini (1’ st Grimandi), Sassu, Grygiel (18’ st Baravelli), Toffano (45’ st Barbieri), Bonvicini ... ilrestodelcarlino.it

2/3/26. CALCIO DILETTANTISTICO. ECCELLENZA: rovescio subito dal Porto Viro a Mozzecane con un punteggio tennistico 0-6. PROMOZIONE: Salgono la classifica Loreo(26)e Rovigo(28). Il Cavarzere, sconfitto a Monselice da La Rocca (foto), ristagna a m x.com

