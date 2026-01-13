Promozione | e domani sera si torna in campo per i recuperi Brutti scivoloni in coda per Gallo e Masi Torello

Domani sera si riprendono le partite di recupero, con alcune sfide importanti in programma. Il Casumaro, dopo la pausa, affronta una sconfitta inattesa contro il fanalino di coda Granamica, che lo fa uscire dalla zona playoff. Gallo e Masi Torello, invece, hanno registrato brutti scivoloni nelle rispettive sfide di coda. Un momento di riflessione per le squadre coinvolte in vista delle prossime partite.

Il rientro dalla sosta è amaro per il Casumaro, che si fa sorprendere in casa dall’ex fanalino di coda Granamica ed esce dalla zona playoff. Giornata ‘no’ per gli uomini di mister Rambaldi, forse al primo vero passo falso del loro campionato: gli ospiti passano grazie alla rete di Baldazzi a metà ripresa e resistono nel finale ai tentativi di rimonta dei padroni di casa, che incappano così nel quarto ko stagionale. Ne approfittano Centese e X Martiri, che grazie ai successi con Felsina e Dozzese superano in classifica proprio il Casumaro. Le reti di Bonvicini e Marchesini consentono alla truppa di mister Di Ruocco di ripartire al meglio dopo un girone di andata chiuso in crescendo, e ad una seconda parte di stagione che può riservare ulteriori soddisfazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

