Educare nell’era digitale un incontro per genitori al Parco della Pace

Educare nell’era digitale, un incontro per genitori al Parco della Pace Un gruppo di genitori si è riunito al Parco della Pace per riflettere sul ruolo dell’educazione ai tempi delle connessioni infinite. L’incontro, intitolato “Disconnettersi per ritrovarsi”, ha offerto uno spazio per pensare a come gestire il tempo dedicato ai figli e alle tecnologie. Promosso dal Centro per le Famiglie di Riccione e sostenuto dal Comune, l’appuntamento ha puntato a trovare un equilibrio tra mondo digitale e rapporti umani. I

Un'occasione per fermarsi e ripensare il tempo dell'educazione nell'epoca delle connessioni continue: è questo il cuore dell'incontro "Disconnettersi per ritrovarsi - Un dialogo sul tempo dell'educare", promosso dal Centro per le Famiglie del Distretto di Riccione e patrocinato dal Comune di.

