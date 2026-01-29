Eurointerim Spa | fatturato a 140 milioni di euro nel 2025
Eurointerim Spa chiude il 2025 con un fatturato di 140 milioni di euro. La società conferma la sua crescita e si rafforza come uno dei nomi principali nel settore delle Agenzie per il Lavoro in Italia.
Eurointerim Spa chiude l’esercizio 2025 con un fatturato pari a 140 milioni di euro, registrando un nuovo incremento e confermando il proprio ruolo di primo piano nel panorama nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Il risultato testimonia la solidità del modello di business e la capacità.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondimenti su Eurointerim Spa
Concesio: fatturato record (a 196,6 milioni di euro) per la Metalli Estrusi spa
La Metalli Estrusi spa di Concesio ha concluso l’anno finanziario al 30 giugno 2025 con un fatturato di 196,6 milioni di euro, segnando un nuovo record.
2WATCH: l’entertainment hub di nuova generazione cresce del 60% nel 2025 e punta a 6 milioni di euro di fatturato nel 2026
2WATCH, leader italiano dell’intrattenimento digitale, chiude il 2025 con una crescita del 60% e punta a raggiungere i 6 milioni di euro di fatturato nel 2026.
Ultime notizie su Eurointerim Spa
Argomenti discussi: Eurointerim Spa: fatturato a 140 milioni di euro nel 2025.
Eurointerim Spa: fatturato a 140 milioni di euro nel 2025Investimenti per 13,5 milioni a supporto di sviluppo, consolidamento e acquisizioni ... trevisotoday.it
La Fiamma Olimpica attraversa il Paese e Eurointerim è lungo il percorso. Oggi la Fiamma sarà a Belluno. Cerchi lavoro nella zona Contatta la nostra filiale: , https://www.eurointerim.it/filiali/filiale- - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.