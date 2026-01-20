Di fronte alla Chiesa di Nostra Signora della Misericordia, nota come la chiesa di vetro di Baranzate, si sta concretizzando il progetto della prima piazza pubblica “Spugna”. Un intervento volto a valorizzare lo spazio urbano, creando un punto di incontro e socializzazione per la comunità locale. La realizzazione di questa piazza rappresenta un passo importante nel rinnovamento e nell’assetto della zona, contribuendo a migliorare il patrimonio pubblico della città.

Di fronte alla Chiesa di nostra Signora della Misericordia, più conosciuta come la Chiesa di vetro di Baranzate, la prima piazza pubblica “Spugna” sta diventando realtà. I lavori iniziati lo scorso 19 maggio si concluderanno entra la fine di febbraio e poi la nuova piazza sarà intitolata a don Don Livio Milani, parroco e fondatore della parrocchia dal 1958 al 1992. Si tratta di uno dei 90 interventi in 32 Comuni realizzati e finanziati da Città Metropolitana di Milano nell’ambito del progetto “Città spugna” che ha come obiettivo di assorbire e immagazzinare l’acqua piovana. L’intervento è stato illustrato nel corso del primo appuntamento dedicato proprio alla memoria di don Livio, morto il 7 ottobre 2004, all’età di quasi 92 anni, figura centrale nella storia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prima piazza “spugna”, il progetto sta diventando realtà

