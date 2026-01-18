Progetto spugna addio a 30 tigli | proteste a Opera

A Opera, il cantiere della Città metropolitana di Milano per il “progetto spugna” in via Bozzini è stato avviato. La fase di allestimento ha suscitato proteste, in particolare riguardo alla rimozione di circa 30 tigli. La questione coinvolge aspetti ambientali e urbanistici, evidenziando le sfide legate alla gestione del territorio e alla tutela del verde pubblico nel contesto dei lavori in corso.

Il cantiere della Città metropolitana di Milano relativo al " progetto spugna " in via Bozzini è stato allestito. Gli ambientalisti sono preoccupati per gli oltre 30 tigli lungo la strada: "Affermare che è un progetto pro ambiente abbattendo 30 magnifici alberi di circa 15 metri di altezza che sono la da qualche decennio e possono vivere centinaia di anni è un controsenso", spiegano. "Al limite - sottolinea Augusto Sandolo di VivOpera - si potrebbero togliere quei 3 o 4 alberi che coprono i punti luce. Città metropolitana di Milano spero riveda il progetto ed al riguardo ho provato anche a sentirli ma senza grandi risultati, parrebbe.

