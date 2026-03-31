Ieri a Casalecchio di Reno si è tenuta la presentazione del Comitato regionale di Progetto civico Italia presso la sala della Conoscenza. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore romano, promotore della rete, e il consigliere regionale di Civici con de Pascale. È stato annunciato l’ingresso del consigliere Michele Manuzzi come coordinatore del progetto in Provincia.

L'esponente di Cesena 2024 al vertice della nuova sfida civica regionale: "Vogliamo riportare al voto i cittadini delusi parlando di temi concreti" Ieri, lunedì, a Casalecchio di Reno, presso la sala della Conoscenza, è stato presentato il Comitato regionale di Progetto civico Italia, alla presenza dell’assessore romano e promotore della rete Alessandro Onorato e del coordinatore regionale e consigliere regionale di Civici con de Pascale Vincenzo Paldino. Per la Provincia di Forlì-Cesena, sono stati nominati coordinatori provinciali Michele Manuzzi della Lista Civica Cesena 2024 per il cesenate ed Elisa Zecchini di rinnoviAmo Forlì per il territorio forlivese. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Progetto Civico Italia sbarca in Provincia: il consigliere Michele Manuzzi scelto come coordinatore

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