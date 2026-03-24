progetto civico italia incarico per sartori

Un nuovo progetto civico che guarda al centrosinistra ma punta soprattutto a cambiare il modo di fare politica, partendo dagli amministratori locali e dai territori. È questa la direzione indicata da Andrea Sartori (imprenditore agroalimentare, 51 anni), da poco nominato responsabile provinciale di Progetto Civico Italia, movimento promosso dall’assessore capitolino Alessandro Onorato e del quale fanno parte anche il coordinatore regionale Francesco Trasatti, Enzo Belloni e Agostino Vastante come coordinatori di Pesaro. Secondo Sartori, l’iniziativa sta prendendo forma rapidamente in tutta Italia: "Si parte dall’esperienza di Alessandro Onorato, assessore a Roma, con l’idea di costruire un movimento civico che nel tempo diventerà un vero e proprio partito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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