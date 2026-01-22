Centrosinistra Onorato | Sindaco Bernava coordinatore Friuli di Progetto Civico Italia

Alberto Bernava, sindaco di San Vito al Tagliamento, è stato nominato coordinatore regionale di Progetto Civico Italia per il Friuli Venezia Giulia. La sua nomina rafforza l’organizzazione politica nel territorio, contribuendo al dialogo e alla collaborazione tra le diverse forze del centrosinistra nella regione. La nomina si inserisce nel percorso di consolidamento del partito e di promozione di iniziative a favore della comunità locale.

Roma, 22 gen. - (Adnkronos) - Alberto Bernava, sindaco di San Vito al Tagliamento, sarà il coordinatore della regione Friuli Venezia Giulia di Progetto Civico Italia. Lo ha annunciato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e promotore della nuova rete nazionale di amministratori locali civici, durante l'evento 'Cambia il Friuli Venezia Giulia, Cambia l'Italia'. All'iniziativa, la prima del 2026 di Progetto Civico Italia, hanno partecipato anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in collegamento; Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine; Gian Antonio Stella, noto scrittore e giornalista e tanti altri amministratori locali che fanno parte del progetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

