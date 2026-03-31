Progettava una strage all' artistico di Pescara il legale del 17enne | Mai dato motivi di preoccupazione

Un giovane di 17 anni, accusato di aver pianificato una strage presso l'istituto artistico di Pescara, viene difeso dal suo legale che afferma che il ragazzo non ha mai mostrato comportamenti violenti o segnali di allarme. Il legale ha dichiarato che il giovane non ha mai dato motivi di preoccupazione, sottolineando l'assenza di atteggiamenti violenti nella sua condotta precedente.

Il ragazzo, dopo aver frequentato per due anni le scuole superiori a Pescara, si è trasferito in provincia di Perugia. Non è mai stato iscritto all'artistico. Si trova ora nel carcere minorile di Firenze. "Un ragazzo che non ha mai dato motivi di preoccupazione. Non ha mai dato attestazione di comportamenti violenti o in qualche modo preoccupanti. E' stabilmente inserito nel suo contesto sociale, con solidi legami affettivi sia familiari sia amichevoli. Frequenta con profitto il suo istituto scolastico. Bisogna capire com'è entrato in questa rete e cosa è a lui effettivamente ascrivibile". Così l'avvocato Angelo... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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