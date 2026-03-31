Una donna di Perugia ha commentato a La Repubblica le accuse rivolte al figlio di 17 anni, coinvolto in un progetto di una possibile strage. La madre ha detto di aver cercato di controllare i suoi social, ma si è detta pentita di aver avuto troppa fiducia nel ragazzo. La vicenda riguarda un’indagine in corso e i dettagli sulle accuse non sono stati ancora resi noti ufficialmente.

"Mio figlio non è un violento, rimarrò accanto a lui. Non accetto quello che ha fatto, si è rovinato il futuro per ideali che sono certa non sono i suoi". A parlare, durante un'intervista a La Repubblica, è la mamma del 17enne arrestato a Perugia con l'accusa di star progettando una strage a scuola. La donna, che ha poco meno di 50 anni e un unico figlio, esprime incredulità per quanto contestato al ragazzo che, racconta, era apprezzato dai professori della nuova scuola che frequentava e che ora si trova rinchiuso nel carcere minorile di Firenze., "I carabinieri erano già venuti a luglio a casa nostra perché questi fatti risalgono al 2023 e mio figlio era già indagato", racconta la mamma del giovane che prosegue: "Stamani invece sono piombati alle 6 con i cani molecolari per cercare l'esplosivo, non c'era niente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Perugia, la mamma del 17enne che progettava una strage :"Dovevo controllarlo sui social, ho sbagliato a fidarmi troppo"

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